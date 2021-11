Beim Schlendern über den Hachenburger Katharinenmarkt lag ein Duft von gebrannten Mandeln und Gewürzen in der Luft. Es waren viele Menschen unterwegs, teils herrschte in der Mitte des Marktes sogar dichtes Gedränge. Händler priesen ihre Ware an, und die Besucher unterhielten sich oder blieben interessiert an den Ständen stehen. Schon bei der Anfahrt merkte man an den Autokennzeichen, dass viele Leute von weiter weg angereist waren.