Malle-Musik und Wäller Rock: In Unnau ist zwei Tage lang Partyzeit angesagt

i Partytime in Unna! Das lassen sich die Jungs und Mädels sicher nicht zweimal sagen. Foto (2023): Lina Schütz/lina-grafie Foto: Lina Schütz/lina.grafie

In den nächsten Tagen stehen die Zeichen in Unnau auf Feiern: Denn am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, findet hier erneut die Après-Ski-Party beziehungsweise das Festival „Come in and burn“ der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau statt, die im vergangenen Jahr rund 3000 Besucher angelockt hat.