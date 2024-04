Plus Gackenbach

Mahnschreiben ans Ministerium: L 326 bei Gackenbach und Dies löst sich langsam auf

Von Markus Müller

i Der nur dünne Oberbau der L 326 hält nicht mehr stand, sodass inzwischen der Schotter des Unterbaus an vielen Aufbrüchen zutage tritt“, machen Gackenbachs Ortsbürgermeister Ulrich Weidenfeller (links) und sein Gemeinderatskollege Matthias Baier aus dem Ortsteil Dies deutlich. Foto: Markus Müller

Die Landesstraße 326 zwischen Gackenbach und seinem Ortsteil Dies im Gelbachtal ist in einem erbärmlichen Zustand. Seit Jahr und Tag fordert die Gemeinde beim Land beziehungsweise beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez den zeitnahen Ausbau. Jetzt hat sich Gackenbachs Ortsbürgermeister Uli Weidenfeller zum wiederholten Mal an den Leiter des LBM, Benedikt Bauch, parallel aber auch an das Wirtschaftsministerium mit Ministerin Daniela Schmitt mit der Bitte um Unterstützung gewandt.