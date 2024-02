Es ist ein kleines, privat eingerichtetes Mahnmal mitten in der Kreisstadt. Eine Geste, die sich Hass und Polemik enthält und doch Konsequenzen fordert: eine Gedenkstätte für Alexei Nawalny, den russischen Regimekritiker, der am 16. Februar in einem sibirischen Straflager nahe dem Polarkreis gestorben sein soll. Gestaltet wurde das Mahnmal in Montabaur von russischen Jugendlichen.