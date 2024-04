Plus Astert

Mäusebussard attackiert Joggerin bei Astert: Vorsicht ist angesagt

i Ein Mäusebussard, vermutlich ein Muttertier, griff am Donnerstagmorgen eine Joggerin bei Astert an (Symbolbild). Foto: Herbert Friedrich

Waldbesucher, die in den nächsten Tagen einen Aufenthalt zwischen Astert und Marienstatt (in der Nähe des Zelt- und Spielplatzes Astert) planen, sollten vorsichtig sein: Am Donnerstagmorgen wurde dort eine Joggerin unvermittelt von einem Mäusebussard angegriffen.