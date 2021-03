Mängel an Bahnbrücke: Ab Montag wird L 267 für vier Tage gesperrt

So wurde in der vergangenen Woche die erste Brücke über den Holzbach – in der Nähe der Burgruine Reichenstein – mit einem großen Mobilkran eingehoben. An zwei Terminen rollten lange Güterzüge von Siershahn aus bis in den Bahnhof Puderbach, und neuer Schotter konnte verteilt werden.

Bereits Ende des letzten Jahres war eine neue Eisenbahnüberführung an der Ortseinfahrt von Brückrachdorf montiert worden. Dort wurde jetzt festgestellt, dass der Korrosionsschutz am stählernen Brückenträger an einigen Stellen nicht perfekt ist. Der Überbau wird deshalb am kommenden Montag nochmals herausgehoben und ins Werk zurückgeschickt, um dort die Mängel zu beseitigen.

Bereits am Donnerstag, 1. April, soll die Brücke dann wieder eingehoben werden. Für den Durchgangsverkehr wird die L 267 zwischen dem neuen Kreisel bei Krümmel und Dierdorf von Montag bis Donnerstag gesperrt. Für Anlieger und Rettungsfahrzeuge bleibt eine Notdurchfahrt erhalten. hpg