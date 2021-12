Die Corona-Pandemie war zwar der Grund dafür, dass der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg am Mittwochabend erstmals in seiner Geschichte online getagt hat. Die befürchteten finanziellen Auswirkungen der Krise auf den Haushalt 2022, der in dieser Videokonferenz letztlich mit einer Gegenstimme angenommen wurde, bleiben aber offenbar aus, wie Bürgermeister Andreas Heidrich und die Fraktionssprecher betonten.