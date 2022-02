Seit zwei Jahren wird im Kampf gegen das Coronavirus deutschlandweit über Luftfilter in Klassenräumen diskutiert. Einige Schulträger haben sich für mobile Geräte entschieden, andere, wie die Verbandsgemeinde Bad Marienberg, für den Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen. Für diese Millioneninvestitionen wurde den Kommunen eine 80-prozentige Förderung des Bundes in Aussicht gestellt. In Bad Marienberg liegt der Förderbescheid mit Zusage dafür bereits seit September 2021 vor.