Was wird künftig aus der Bad Marienberger Stadthalle? Um diese Frage ist in der Stadtratssitzung am Dienstagabend in eben jenem Gebäude eine heftige Diskussion zwischen der CDU- und der SPD-Fraktion entbrannt, die schließlich durch ein Machtwort von Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher (vorläufig) beendet wurde. Eine vorherige Abstimmung zu dem Thema wurde damit aufgehoben.