Lost Places, verlorene oder in Vergessenheit geratene Orte, wird oft etwas Mystisches oder Schauriges nachgesagt. Ein Objekt, auf das diese Beschreibung durchaus zutrifft, ist ein altes Wohnhaus in einem kleinen Örtchen im Westerwald. Denn in der Lost-Place-Szene ist dieses Gebäude nur als „Haus der Spinnen“ bekannt. Doch was verbirgt sich hinter diesen Gemäuern? Ein Ortsbesuch.