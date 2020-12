Hachenburg

Auch wenn das öffentliche Leben seit März nahezu stillstand, mussten in den Kommunalverwaltungen dennoch Entwicklungen und Weichenstellungen vorangetrieben werden, um beispielsweise Fristen für Förderanträge einzuhalten. So auch in Hachenburg, wo durch den Ausfall der Stadtratssitzung am 23. März eine Vielzahl von Entscheidungen nicht getroffen werden konnte. Eine erfreuliche Nachricht gibt es nun allerdings.