Westerwald

Lkw-Unfall am Elzer Berg: Stau auf der A3

Ein Lkw-Unfall auf der A3 am Elzer Berg in Fahrtrichtung Limburg hat am Freitagnachmittag und frühen Freitagabend zu Verkehrsbehinderungen geführt. Das hat die Polizeiautobahnstation Wiesbaden auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.