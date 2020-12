Lkw-Stellplätze entlang der A3: Rastanlage am Elzer Berg weiter in der Schwebe

Elz/Görgeshausen

Nachdem die Lahntalbrücke bei Limburg erneuert wurde, ist die Rastanlage Limburg-West abgerissen und bisher nicht ersetzt worden. Und das wird sich vermutlich so schnell auch nicht ändern. Denn immerhin ist sie nur eine von rund 6000 Projekten, die die neue Autobahn GmbH im kommenden Jahr von den Landesbetrieben in Rheinland-Pfalz, Südhessen und dem Saarland übernehmen wird. Die Gemeinde Elz will eigentlich eine große Rastanlage auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände bei Görgeshausen bauen. Doch das Areal liegt direkt vor dessen Toren und führt dort zu massivem Widerstand. Die Westerwaldgemeinde wird dabei vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt, indem nötige Anschlussrechte nicht gewährt werden. Seit mehr als 15 Jahren wird über diesen Standort immer wieder diskutiert.