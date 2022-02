Ein Schaden von rund 50.000 Euro ist am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr bei einem Unfall auf der B 414 nahe Hof entstanden.

Ein Lkw mit Anhänger rutschte in einer Linkskurve zunächst links in die Schutzplanke, dann rechts über eine Wiese und kam erst in einer Hecke zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Laut Polizei war er bei Schneefall und Schneematsch wohl zu schnell unterwegs. Der nicht mehr fahrbereite Lkw wird erst am Mittwoch geborgen. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr alarmiert werden.