Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 16:33 Uhr

Untershausen

Lkw kippt in Wohngebiet um: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Ein mit Kies beladener Lastwagen ist am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr in der Straße In den Krautgärten in Untershausen umgekippt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.