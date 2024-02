Literatur, Musik und vieles mehr: Stöffel-Park eröffnet Besuchersaison am 1. März

Eine einzigartige Mischung aus Industriekultur, Fossilienfunden, Natur, Kunst und Veranstaltungen finden Besucher im Stöffel-Park bei Enspel im Westerwald. Wie dessen Team mitteilt, wird die Besuchersaison am Freitag, 1. März, gestartet.

Der Stöffel-Park bietet ein faszinierendes Labyrinth an Förderbändern, die den Basalt zu den einzelnen Brechern brachten. Foto: Archiv Dominik Ketz

Mit dem Westerwälder Autor Micha Krämer beginnt auch der Veranstaltungsreigen: Er stellt am Samstag, 2. März, seinen neuen Ostfriesenkrimi vor. Die Hachenburger Künstlerin Brigitte Struif eröffnet ihre Ausstellung „Farb-Eskapaden“ am Sonntag, 3. März, um 16 Uhr. Weiter geht es mit einem Motorradreisevortrag, Kreativangeboten, einer Matinee mit großen Musicalsongs und einer Naturerlebnisexkursion. Zu den Höhepunkten des Jahres zählt laut Presseankündigung des Parks das Stöffel-Fest am letzten Augustwochenende, dazu kommen Oldtimertreffen, Open-Air-Konzerte, das 24-Stunden-Mountainbike-Rennen und vieles mehr.

Immer einen Besuch wert

Täglich – außer an normalen Montagen – können Groß und Klein, gerne auch in Begleitung von Hunden, auf eigene Faust den Stöffel erkunden, das Erlebnismuseum „Tertiärum“ bewundern und viel über den Westerwald vor 25 Millionen Jahren erfahren. Die Alte Schmiede fasziniert mit ihren Originalwerkzeugen und -maschinen und hat allerhand Infos zu bieten. Auf den Wegen über das Gelände überraschen zahlreiche Blickfänge: alte Maschinen, aber auch Kunstobjekte, Basaltwände oder wildromantische Flora. Es herrscht weitgehend Barrierefreiheit. Eine Führung per Handy ist auch möglich.