Seit 1987 erzählt das Dorfmuseum in Limbach vom Alltagsleben in der Kroppacher Schweiz. An einigen Dokumenten hat der Zahn der Zeit – die Maus, das Silberfischchen oder die Schimmelspore – genagt. Höchste Zeit für eine Rettungsaktion, fand der in Limbach ansässige Hachenburger Stadtarchivar, Dr. Jens Friedhoff.