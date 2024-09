Plus Hachenburg/Kroppach

Lieblingsplatz im Westerwald: Der Alte Markt ist für Reiner Meutsch Heimat

i Der Löwenbrunnen auf dem Alten Markt in Hachenburg – vor der historischen Fachwerkkulisse – ist für Reiner Meutsch ein Symbol für das Leben, weil er mit seinem Wasserspiel immer wieder Kinder zum Spielen anlocke. Auch Meutsch selbst hat am Wasserspiel noch Gefallen. Foto: Röder-Moldenhauer

Mehr als 200 Tage im Jahr ist Reiner Meutsch in der ganzen Welt unterwegs – zumeist für seine Stiftung Fly & Help, die er mit viel Herzblut und Engagement führt. Seine wenige Zeit zu Hause im Westerwald ist in der Regel von Ritualen geprägt. Dazu zählen für den Kroppacher unter anderem Besuche in Hachenburg.