Hachenburg

Wer in dieser Woche abends durch die Straßen von Hachenburg spaziert, dem fallen vermutlich an vielen Fenstern Laternen auf: alle irgendwie ähnlich und doch jede ein Unikat. Als Alternative zum ausgefallenen Sankt-Martins-Zug haben sich die drei Familienzentren in der Löwenstadt eine besondere Gemeinschaftsaktion einfallen lassen, die dafür sorgt, dass sich Licht in dieser so dunklen Zeit vermehrt und es dadurch heller wird – insbesondere auch in den Herzen der Menschen.