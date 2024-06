Plus VG Höhr-Grenzhausen

Letschert gewählt

In Höhr-Grenzhausen gibt es einen neuen Stadtbürgermeister: Wolfgang Letschert (FWG) tritt als Nachfolger von Michael Thiesen das oberste Amt in der Kannenbäckerstadt an. 77,2 Prozent der Wähler gaben Letschert bei der Kommunalwahl am Sonntag ihre Ja-Stimme. Nur 56,4 Prozent der Wahlberechtigten machten sich hier auf den Weg, um ihr Kreuzchen zu machen.