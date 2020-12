Guckheim/Kölbingen

Bereits auf dem Weg zur Baustelle ist von Weitem der große Banner „Lukas Zerfas – Dachdecker- und Spenglermeister“ zu lesen. In Guckheim erwartet der 22-jährige Unternehmer aus Kölbingen seine Gäste. Man merkt dem Jungunternehmer sofort seine Leidenschaft, Zielstrebigkeit und seinen Elan an. Eigenschaften, die der Dachdecker- und Spenglermeister mitbringen muss. Denn vor zwei Jahren startete er nach dem erfolgreichen Abschluss seiner doppelten Meisterprüfung in die Selbstständigkeit – mit gerade mal 20 Jahren. Heute beschäftigt Zerfas fünf Mitarbeiter und zwei Aushilfen. Der Chef ist der zweitjüngste Mitarbeiter in der gesamten Belegschaft.