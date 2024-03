Plus Ransbach-Baumbach

Legenden der Musical-Szene in Ransbach-Baumbach: „The Greatest Showduo“ begeistert mit Sinatra und Streisand

Von Hans-Peter Metternich

i Marion Wilmer und Nigel Casey präsentierten am Freitagabend im Pleurtuit-Saal in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach weltberühmte Duette und hinreißende Soli aus der US-amerikanischen Musikwelt und aus dem internationalen Musicalgenre. Foto: Hans-Peter Metternich

Weltberühmte Duette und hinreißende Soli aus der US-amerikanischen Musikwelt vom Broadway in New York über den Sunset Strip in Las Vegas bis in die große weite Welt Hollywoods und aus dem internationalen Musicalgenre erklangen am Freitagabend im Pleurtuit-Saal der Stadthalle in Ransbach-Baumbach. Die Interpreten waren Marion Wilmer und Nigel Casey, zwei Legenden der deutschen Musicalszene.