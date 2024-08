Plus Irmtraut Lecker unterwegs sein: Kulinarische Wanderung rund um Irmtraut Von Angela Baumeier i Die kulinarische Wanderung ist ein Vergnügen für alle Teilnehmer, wie das Archivfoto von 2017 zeigt. Die Wanderer können sich dabei eine Auszeit gönnen und zugleich die schöne Umgebung von Irmtraut kennenlernen. Foto: Röder-Moldenhauer Der Verein „KuWa Libre Irmtraut 2017“ lädt für Samstag, 10. August, wieder zu einer kulinarischen Wanderung rund um Irmtraut ein. „Die Wanderung ist für Groß und Klein geeignet. Auch Familien mit Kinderwagen können daran teilnehmen“, sagt das Vorstandsteam. Gestartet wird zwischen 11.30 und 13.30 Uhr am Schulhof der Grundschule in Irmtraut. Lesezeit: 3 Minuten

Strecke: zehn Kilometer Das Startgeld beträgt 15 Euro, Kinder können so mitwandern und dann beispielsweise ein Würstchen am Stand kaufen. Die Strecke führt über Feld-, Wald- und Wiesenwege. Auf knapp zehn Kilometern werden dabei an drei Stationen kulinarische Leckerbissen gereicht. Die Wanderung endet an der Carl-Lefknecht-Halle, wo es ab 15 Uhr ...