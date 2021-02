Lebensmittelretter: Waren reichen nicht mehr

Die Zahl der Menschen, die im Westerwaldkreis auf günstige oder gar kostenlose Lebensmittel angewiesen sind, steigt nach Auskunft des Vereins „Freundeskreis der Lebensmittelretter“ kontinuierlich an. Die Anzahl der Bedürftigen habe sich durch die Corona-Krise erhöht, teilt die Vorsitzende Diana Klanert-Stephan in einer Pressemitteilung mit. Die noch verwertbaren Lebensmittel, die ihr Verein vor der Mülltonne rettet, reichten inzwischen nicht mehr aus, all diese Menschen zu versorgen. Der Lockdown, so Klanert-Stephan, konfrontiere viele sonst berufstätige Menschen mit blanker Existenznot. Selbstständige müssten ihren Beruf aufgeben, um Grundsicherung zu erhalten und stünden dann nach der Krise ohne Arbeit da. Sie könnten daher auch das Angebot der Tafeln nicht nutzen.