Mit dem Abriss des Gebäudes in der Friedenstraße 2 sollen die Voraussetzungen für mehr Parkplätze am Konrad-Adenauer-Platz in Siershahn geschaffen werden. Zudem soll hier neben den Autostellplätzen eine parkähnliche Anlage entstehen, die die Ortsmitte verschönert und die Aufenthaltsqualität steigert.