Westerburg

Ein idyllisches Bild zeigt sich den Kirchenbesuchern und Spaziergängern derzeit an der Liebfrauenkirche: Vis-à-vis des Gotteshauses tun sich zehn Schafe an dem satten Grün gütlich. „Ein schöner Anblick“, freut sich Gerhard Krempel, Vorsitzender des Fördervereins der Wallfahrtskirche. Sofort fallen ihm viele Stellen in der Bibel ein, die zu diesem Anblick passen. „Und das Schaf ist das älteste Haustier, gibt Wolle, Milch, Fleisch“, fügt er an.