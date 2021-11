Langer Weg zur Apotheke: Ist das zumutbar?

Auch im Westerwald leisten jedes Wochenende, an Feiertagen und in der Nacht zahlreiche Apotheken Notdienst. Sie sind verpflichtet, sich an diesen Diensten zu beteiligen. Ihre Dienstleistung wird oft in Anspruch genommen; rund 20.000 Menschen suchen jede Nacht überall in Deutschland einen Apotheken-Notdienst auf, wird in einer ADAC-Studie festgestellt, welche die nötigen Anfahrtswege der Bevölkerung zur nächsten Notdienstapotheke analysiert hat. Dabei zeigte sich, dass Menschen in ländlichen Regionen Deutschlands nachts und am Wochenende häufig weit fahren müssen.