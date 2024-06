Plus Langenhahn

Langenhahnerin bereitet köstliches Mahl: Jennyfer Grossmann kocht in der neuen Lafer-Show

i Jennyfer Grossmann hat in der neuen Show für Sternekoch Johann Lafer einen Teller unter dem Motto „Spezialitäten aus aller Welt“ gekocht. Dabei war auch Zeit für ein gemeinsames Foto. Foto: Haress Ghafari

Fröhlich sitzt Jennyfer Grossmann an ihrem geräumigen Küchentisch in Langenhahn und bekennt, leidenschaftlich gerne als Hausfrau am Herd zu stehen. Schon als Kind hat sie mit ihrer Mutter gekocht, die gemeinsam mit dem Vater ein Restaurant in Rennerod führte. „Das war lecker!“, erinnert sich die gelernte Erzieherin an die Gerichte, die von der Mutter dort gezaubert wurden.