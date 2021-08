Mit einem Jazzfest hat das Kulturbüro von Montabaur eine lange, coronabedingte Durststrecke in der Kulturszene beendet. Auf der Bühne am Großen Markt präsentierten drei Bands sechs Stunden lang unter dem Motto „Swinging in the Summertime“ Jazz aller Stilrichtungen. Beim Abendkonzert setzte dann das Glenn-Miller-Orchestra unter der Leitung von Will Salden in der Stadthalle ein Ausrufezeichen hinter ein Jazzfestival.