Westerwald

Landwirte bieten Flächen, Heu- und Strohlieferungen an: Wäller Bauern helfen Kollegen an der Ahr

Die Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel hat auch im Westerwald eine große Hilfsbereitschaft hervorgerufen. Viele Landwirte haben sich an die Bezirksgeschäftsstelle der Kreisbauernverbände Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis in Hachenburg gewandt und Hilfe in Form von Heu-, Silo- oder Strohlieferungen, aber auch Zurverfügungstellung von Weideflächen und Pensionsunterbringung von Nutztieren angeboten. Das teilt Markus Mille, Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, mit.