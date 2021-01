Wallmerod

Etwa die Hälfte der Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Wallmerod werden bei der kommenden Landtagswahl am 14. März einen Briefwahlantrag stellen, schätzt die Verwaltung. Sie rechnet mit rund 6000 Anträgen. Das wären mehr als doppelt so viele wie bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren.