Landesmeisterschaften der Feuerwehren in Selters: Teams meistern Aufgaben bravourös

Ziel der Veranstaltung war es, die Mannschaften zu ermitteln, die Rheinland-Pfalz bei den Deutschen Feuerwehrmeisterschaften 2025 in Böblingen vertreten werden. In einem weiteren Wettbewerb ging es um die Landespokale. Die traditionellen Feuerwehrwettbewerbe umfassten den Aufbau eines Löschangriffs sowie einen Staffellauf über 800 Meter. Dabei müssen die Mannschaften das Regelwerk strikt einhalten, da Verstöße zu empfindlichen Zeitstrafen führen. Eine Mannschaft besteht aus neun Teilnehmern und tritt entweder in der Altersklasse A (alle unter 30) oder B (alle über 30) an.

Das sind die Sieger

Die Gruppe aus Ötzingen gewann den Landespokal und sicherte sich zudem ein Ticket für die Deutschen Meisterschaften in Böblingen. Foto: Christian Fein

In der Altersklasse B dominierten die Feuerwehrsportler aus Langenbach. Foto: Christian Fein

Die Gruppe aus Ötzingen gewann den Landespokal und sicherte sich auch ein Ticket für Böblingen. Die Feuerwehr Krümmel-Sessenhausen qualifizierte sich als beste rheinland-pfälzische Mannschaft in der Altersklasse A für die Deutschen Meisterschaften. Sie erreichte zudem den zweiten Platz in der Tageswertung, knapp hinter den mehrfachen Deutschen Meistern aus Nidderau-Eichen.In der Altersklasse B dominierten die Feuerwehrsportler aus Langenbach. Sie errangen sowohl den ersten Platz in der Tageswertung als auch den Landespokal und sicherten sich somit zwei Startplätze bei den Deutschen Meisterschaften. Bei der Siegerehrung auf dem Marktplatz gratulierten zahlreiche Verantwortliche aus Feuerwehr und Politik den Teilnehmern für ihre herausragenden Leistungen.