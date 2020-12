Westerwaldkreis

Die Hausarztsituation im Westerwaldkreis gibt Anlass zur Sorge: In vielen Orten mangelt es inzwischen an einem Allgemeinmediziner. Immer weniger Ärzte sind bereit, sich in ländlichen Regionen wie dem Westerwald niederzulassen und in eigener Regie eine Praxis zu betreiben. Entsprechend haben viele alteingesessene Hausärzte, die sich aus Altersgründen oder aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen wollen, Probleme, einen Nachfolger zu finden. Derweil können zahlreiche Hausarztpraxen keine neuen Patienten mehr aufnehmen, weil sie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen: Droht uns ein medizinischer Versorgungskollaps?