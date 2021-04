Lagerhalle geplant: BI will neues Gewerbegebiet in Hattert verhindern

In der Ortsgemeinde Hattert ist eine Diskussion um ein rund 30.000 Quadratmeter großes Gewerbegebiet am Kleeberger Weg entbrannt. Wie Ortsbürgermeister Christoph Hoopmann auf Anfrage mitteilt, plant ein ortsansässiger Bauunternehmer dort eine Lagerhalle für Baumaterialien. Doch dagegen gibt es Widerstand: Eine neu gegründete Bürgerinitiative (BI) hat rund 200 Unterschriften gesammelt, um das Projekt zu verhindern. Auch ein großformatiges Transparent hatten die Kritiker zwischenzeitlich im Dorf aufgestellt, mittlerweile aber wieder eingerollt. Die Gegner befürchten, dass das stark genutzte Naherholungsgebiet, durch das der Rothbach fließt und das von einem beliebten Rad- und Wanderweg Richtung Hachenburg durchquert wird, an Wert verliert. Zudem haben insbesondere Anwohner die Sorge, dass es durch den Betrieb zu Lärm- und Staubbelästigungen sowie zu einem erhöhten Lkw-Aufkommen in dem eigentlich sehr ruhigen Gebiet kommt. Um ihren Argumenten mehr Nachdruck zu verleihen, hat die BI den Verein Naturschutzinitiative (NI) mit ins Boot geholt.