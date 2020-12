Westerwaldkreis

Die Situation in Westerwälder Hotels und Pensionen infolge der Coronavirus-Pandemie ist dramatisch. Die Betriebe dürfen kaum noch Hotelgäste beherbergen, Restaurants öffneten bislang allenfalls stundenweise, ab dem heutigen Samstag sind sie ganz geschlossen. Es hagelt Stornierungen, Mitarbeiter machen Kurzarbeit und fürchten um ihre Jobs. Vielen Unternehmen droht die Pleite. Wir haben bei heimischen Betrieben nachgefragt. Viele wollen sich zur Situation nicht äußern. Offene Worte finden dagegen die Inhaber des Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen, des Hotel Zugbrücke in Grenzau und der Hogano-Gruppe in Norken.