Längster Tisch in Montabaur wächst: Tafel fördert Austausch mit Spaß am Beisammensein

i Karten spielen, Kaffee trinken, Bekannte treffen und neue Leute kennenlernen: Der „längste Tisch“ in Montabaur wuchs in diesem Jahr noch schneller und größer als letztes Mal. Dutzende Wäller aller Generationen kamen im Schatten des historischen Rathauses zusammen und genossen das Zusammensein. Foto: Katrin Maue-Klaeser

„Also, ich erkläre noch mal die Regeln.“ Da wird Karten gespielt, dort Kuchen gegessen, ein paar Plätze weiter über Foodsharing diskutiert: Der „längste Tisch“ war am Samstag wieder in Montabaur aufgeschlagen und lockte Dutzende Wäller jeden Alters in den Schatten des historischen Rathauses auf den Großen Markt.