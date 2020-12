Hachenburg

Gerade in Zeiten wie diesen ist es gut, seinen Humor nicht zu verlieren. Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin. Das gilt auch für Josef Haimerl, für den Humor ein wichtiges Medium ist, um gesellschaftliche Missstände auf unterhaltsame Weise beim Namen zu nennen. Und so reifte in dem Wahl-Hachenburger die Idee, eine Kabarettgruppe namens Löwenkabarett ins Leben zu rufen.