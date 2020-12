Montabaur/Großholbach

Dringende Baumfällarbeiten sind der Grund: Die Landesstraße 318 (L 318) zwischen Montabaur und Großholbach ist am Mittwoch und Donnerstag vor Ostern, also am 8. und 9. April, halbseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Betroffen ist allerdings nur ein kurzer Abschnitt der Straße oberhalb der Wohnbebauung am Himmelfeld. Der Verkehr wird mit mobilen Ampeln an der Sperrung vorbeigeführt.