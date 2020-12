Westerburg

Joseph Fuld, der letzte Vorsteher der Israelitischen Kultusgemeinde Westerburg, starb vor 75 Jahren am 5. Dezember 1945 in seiner Heimatstadt. Er hatte als Einziger der 1941 und 1942 aus Westerburg von Nazis in Konzentrations- oder Vernichtungslager verschleppten Jüdinnen und Juden, darunter seine Frau, die Deportation überlebt.