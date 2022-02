Das Rastal-Center in Höhr-Grenzhausen, gerade im Bau, wurde nun verkauft: Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, Projektentwickler und aktueller Bauherr des Nahversorgungszentrums in Höhr-Grenzhausen, hat das Projekt an das irische Unternehmen Greenman Investment und dessen Fonds Greenman Open abgegeben. Das ist Presseveröffentlichungen der beiden Partner zu entnehmen.