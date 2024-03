Plus Hachenburg Kuriose Inszenierung: Wundertüte ist gefüllt mit Licht und Schatten Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Peter Müller (rechts) und Marie Feldt (links) brachten als Theater Handgemenge das Schattenspiel „Königs Weltreise“ auf die Bühne in der Hachenburger Stadthalle. Die Inszenierung war Inhalt der Überraschungsreihe Wundertüte. Foto: Röder-Moldenhauer Lesezeit: 3 Minuten Die einen sind begeistert von einer vielschichtigen Inszenierung, die anderen verlassen teils erbost den Saal, als das Theater Handgemenge seine Vorstellung in der Hachenburger Stadthalle beendet hat. Der Auftritt passte bestens zum Titel der Reihe „Wundertüte“.

Die Hachenburger Stadthalle ist voll besetzt, auf der Bühne thront eine große Leinwand, hinter der einige Elemente an Metallstangen aufgebaut sind: Mehr ist über den bevorstehenden Abend nicht bekannt, als das Deckenlicht ausgeht. Es ist nämlich Wundertüten-Zeit – und hierbei ist der Name Programm. Keiner der Besucher weiß, was ihn ...