Plus Westerburg

Kunterbuntes Treiben auf Westerburger Rathausplatz: Weltkindertag mit Spaß, Spiel und Lerninhalten

i Fröhliche Kindergesichter, Mädchen und Jungen, die basteln und spielen, Spaß haben, sich schminken lassen – richtig Kind sein dürfen: Das sieht nach einem fröhlichen Fest aus. Und genau diese Aktionen gab es im Westerwald gleich in mehreren Orten zum Weltkindertag. Foto: Röder-Moldenhauer

Fröhlich sitzen Jungs in einem Feuerwehrauto und rufen „Tatü-Tatü“, während andere Kids versuchen, Dosen mit einer echten Löschspritze zu treffen. Nebenan jagen Bobbycars über einen Parcours, und ein Papa versucht konzentriert, einen Ball mit einer Katapultmaschine in einen Eimer zu pfeffern. Da schrillt plötzlich eine Polizeisirene, die ein Kind in einem Auto drücken darf.