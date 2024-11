Plus Siershahn

Kunden bleiben aus: Wochenmarkt in Siershahn steht wieder vor dem Aus

Von Hans-Peter Metternich

i Der Wochenmarkt in Siershahn mit letzten treuen Kunden am vorletzten Markttag. Die Händler werfen das Handtuch. Alle durchaus wohlgemeinten Bemühungen der Verbandsgemeinde Wirges und der Ortsgemeinde Siershahn, den Markt den Kunden „schmackhaft“ zu machen, liefen ins Leere. Foto: Hans-Peter Metternich

Es sollte eine Ergänzung in der Rundumversorgung für den täglichen Bedarf an Lebensmitteln sein, der Wochenmarkt in Siershahn. Doch eine Erfolgsgeschichte konnte das Vorhaben nicht feiern.