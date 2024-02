Ein Haus der Keramik plant die Stadt Höhr-Grenzhausen in ihrer Innenstadt, in dem keramischer Nachwuchs Raum zum Arbeiten finden sollen. Dazu wird Bartel Meyer, Kulturberater des Landes Rheinland-Pfalz, nach dem Willen des Rats in den kommenden Monaten ein Konzept für die ehemalige Volksbank im Zentrum der Kannenbäckerstadt entwickeln.