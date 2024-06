Kultur im Keller: Mit Dixie der Beselicher beginnt in Montabaur die Sommerpause

Mit der „Beselicher Basin Street Band“ wurde am Dienstagabend die Halbzeit der diesjährigen Veranstaltungssequenz „Kultur im Keller“ eingeläutet. Das Publikum war von den Darbietungen der vier Musiker im Gewölbekeller an der alten Stadtmauer in Montabaur hellauf begeistert. Foto: Hans-Peter Metternich