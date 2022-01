„Willkommen am Gelbach“: Eine derartige – augenzwinkernde – Begrüßung der Gäste im Bürgerhaus von Wirges ist topografisch eher ein Fehlgriff. Die Kleinkunstbühne Mons Tabor hat aber durch die Verpflichtung des Duos BlöZinger im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Kabarett am Gelbach“, die üblicherweise in der Gelbachhalle in Ettersdorf über die Bühne geht, sicherlich keinen Fehlgriff getan.