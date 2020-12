Selters

Es gibt ein neues Kunstwerk im Stadtbild von Selters – eines, das sich nicht selbst erklärt, das an exponiertem Standort neben der Treppe zur evangelischen Kirche Aufmerksamkeit erregt. Wolfgang Helfferich aus Neustadt in der Pfalz hat es geschaffen: Er hat den Wettbewerb um die Gestaltung der Kunst am Bau zur Sanierung des Gebäudeensembles gewonnen. Helfferich schildert der WZ, was ihn zu der Teilnahme und zu der Skulptur inspiriert hat.