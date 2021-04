Küchenmesser-Prozess: Angeklagter gewährt Einblicke in sein bisheriges Leben

In einer Mietwohnung in Rennerod soll ein heute 21 Jahre alter Asylbewerber am 10. Juli vergangenen Jahres im Streit mehrfach mit einem Küchenmesser auf einen Kontrahenten eingestochen haben. Kurz nach der Tat setzte er, ob freiwillig oder auf Nachdruck eines Mitbewohners ist unklar, einen Notruf ab. Diese Alarmierung rettete den schwer verletzten Gegenspieler vor dem sicheren Tod und den jungen Mann vor einer noch härteren Strafe als die, die ihn jetzt am Landgericht in Koblenz erwartet. Wer ist dieser 21-Jährige, der nunmehr vor der 9. Großen Strafkammer wegen versuchten Totschlags angeklagt wurde?