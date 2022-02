Vielfältige Unterstützung für die Schwächsten in der Gesellschaft leisten während der Pandemie die beiden großen kirchlichen Hilfsorganisationen Caritas und Diakonie. Dies wurde bei einer Gesprächsrunde der CDU-Kreistagsfraktion im Rahmen ihrer Reihe „Impulse digital“ deutlich. Doch es gab auch scharfe Kritik an den Behörden und insbesondere am Jobcenter Westerwald.