Die Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) der Verbandsgemeinde (VG) Montabaur, das Landesprogramm Gemeindeschwester plus am 31. Dezember 2023 zu beenden, stößt vielfach auf Kritik. Ob die Menschen ab 80 Jahren, der Senioren- und Behindertenrat (SBR) Westerwald oder Nutzer sozialer Medien: Sie kritisieren, dass das Programm eingestellt werden soll. Zudem wurde unter dem Titel „Gemeindeschwester plus in Montabaur erhalten“ eine Petition gestartet.